الملكة إليزابيث تمنح لقب “السير” لجامع تبرعات عمره 100

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وبحسب صحيفة رويترز فإن صاحب اللقب، جمع مبلغا قدره 41 مليون دولار عندما قطع 100 لفة داخل حديقته مستعينا بإطار للمشي في نيسان في مرحلة الاستعداد للاحتفال بعيد ميلاده المئة.

لاقى فعل مور استحسانا وصدى واسعا بين جموع الناس في بريطانيا، في ظل مواجهتهم لجائحة كورونا المستمرة منذ أشهر.

ولفت قصر باكنجهام أن المراسم المقامة اليوم الجمعة ستكون خاصة، وسيرافق مور أفراد أسرته .