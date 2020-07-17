تراند اليوم : وفاة فنان سعودي شهير متأثرا بـــــ كورونا

توفي فنان سعودي شهير، يوم الخميس، متأثرا بإصابته بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

ونعى الناقد الناقد الفني، يحيى مفرح زريقان، الفنان والمونولوجست سعد التمامي عبر حسابه الشخصي على تويتر، قائلا: “انتقل إلى رحمة الله تعالى المونولوجست الشهير سعد التمامي بعد إصابته بفيروس كورونا رحمه الله وأحسن إليه، وتجاوز عنه وتقبله قبولا حسنا وألهم ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

الفنان سعد التمامي “93 عاما”، اعتزل الفن منذ أكثر من 40 عاما، واشتهر خلال فترة تألقه بتقليده للفنانين الكبار.

شارك سعد التمامي في مسرح التلفزيون السعودي والإذاعة كبرنامج أخبار وأشعار وبرنامج بيت العزوبية، وفقا لصحيفة “عاجل” السعودية.

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كانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت الخميس، ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 243238 حالة، بعد رصد 2764 في الساعات الـ 24 الأخيرة.

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كما سجلت الوزارة السعودية 45 حالة وفاة لأشخاص مصابين بـ كوفيد-19، ليرتفع العدد التراكمي لحالات الوفاة جراء الإصابة بالوباء إلى 2370 حالة.

وتتصدر السعودية الدول العربية بإجمالي الإصابات بفيروس كورونا، وتأتي في المركز 14 في القائمة الدولية للحالات.