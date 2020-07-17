"نتفليكس" تحدد موعد طرح فيلم جنهافي كابور الجديد

أحمد جمال أحمدالجمعة 2020/7/17 11:27 ص بتوقيت أبوظبي
حددت شبكة "نتفليكس" يوم 12 أغسطس/آب المقبل، موعداً لطرح فيلم النجمة الهندية الشابة جنهافي كابور الجديد "Gunjan Saxena: The Kargil Girl" (جونجان ساكسينا: فتاة الكارجيل).
وأعلنت كابور الموعد الرسمي لطرح الفيلم على موقع "أنستقرام" من خلال منشور شاركته مع متابعيها وحظي بقدر كبير من التفاعل.
ووفقاً لموقع "إنديا توداي" الهندي الناطق بالإنجليزية فإن الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية عن قصة أول سيدة هندية تعمل كطيارة ضمن القوات الجوية الهندية، وكانت الأولى التي تشارك فعلياً في تأدية واجبها خلال مواجهات قتالية أثناء الحرب.
الفيلم من إخراج "شاران شارما"، ويشارك في بطولته بالأدوار الرئيسية "أنجاد بيدي"، و"بانكاج تريباثي".
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