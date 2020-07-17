حبس محمد رمضان سنة.. و"الطيار الموقوف" يعلق على الحكم

قضت محكمة جنح الدقي في محافظة الجيزة المصرية، بحبس الفنان المصري محمد رمضان سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه، في اتهامه بنشر فيديوهات على الإنترنت تمس وتسيء إلى الطيار أشرف أبواليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".

كان المحامي مجدي حلمي أقام دعوى ضد محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلاً شبكة الإنترنت بطريقة تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبواليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.​

وفي أول تعليق له على الحكم، وجه أشرف أبواليسر، الشكر للقضاء بعد إدانة الفنان محمد رمضان.

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وقال الطيار الموقوف في فيديو بثه على صفحته بموقع فيسبوك: "بشكر القضاء والإعلام والصحافة ومكمل في إجراءات التقاضي عشان أجيب حقي".





تعود تفاصيل القضية إلى 14 أكتوبر/تشرين 2019 عندما بث رمضان، فيديو على حسابه على أنستقرام يظهره وهو في قمرة القيادة للطائرة، وهو ما يخالف الإجراءات المتبعة في سلامة وأمان الطيران.

ووقعت وزارة الطيران المدنى المصرية عقوبة على الطيار أشرف أبواليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.



