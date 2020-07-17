محمد رمضان على شاشة ميدان “تايمز سكوير” بنيويورك

Jul 17, 2020
أطلق الفنان المصري محمد رمضان أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان “تيك توك” بالتعاون مع المغني العالمي سوبر ساكو.
الأغنية أصبحت متوفرة على قناة رمضان الرسمية عبر موقع يوتيوب وقد اقتربت من المليونين مشاهدة بعد ساعات على اصدارها.
وكان فيروس كورونا قد تسبب باغلاق المجال الجوي، ما دفع بسوبر ساكو الى تصوير مشاهده في كاليفورنيا ومحمد رمضان قام بتصوير مشاهده في مصر.
النجاح الذي بدأ يحققه الكليب على صعيد الأرقام لم يقتصر على الوطن العربي فحسب، إنما انتقل الى ميدان تايمز سكوير في نيويورك، حيث نشر محمد رمضان في الساعات الماضية عدة فيديوهات أثناء تشغيل أغنيته على شاشة ميدان تايمز سكوير، وكتب “شكراً على كل الفيديوهات اللى وصلتني من نيويورك، وبعتذر جداً عن تأخير الكليب لمساء اليوم”.
وكان “رمضان” قد حقق نجاحاً مبهراً في شهر رمضان 2020 في مسلسل “البرنس”، ثم أطلق أغنية تحاكي أجواء فيروس كورونا وقد حققت الأغنية أكثر من 17 ملايين مشاهدة بأسبوعين في ثلاثة أسابيع.
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