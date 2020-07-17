نقابة محترفي الموسيقى والغناء تمنت لسميرة توفيق الشفاء

توجهت نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، أعضاءً ومجلساً ورئيساً وأعضاء الشرف والفخريين في بيان من “الفنانة الكبيرة السيدة سميرة توفيق، الرئيسة الفخرية للنقابة، بأحر الأمنيات بالصحة والشفاء العاجل، بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها”.

وشكرت النقابة “لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبا الكرم الكبير برعايتها للسيدة الكبيرة، وتقديم كل ما تستطيعه لتظل سميرة توفيق بكرامتها واحترامها تحظى بالرعاية الصحية الكاملة، وذوق ولطف الشيخ عبدالله بن زايد والشيخة الأم فاطمة بنت مبارك، على محبتهما واهتمامهما بالسيدة سميرة توفيق”.

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وأكدت النقابة أن التقدير الذي تكنه للسيدة توفيق “لا حدود له، هي التي رفعت إسم لبنان لعقود طويلة، بكل احترام وسمعة طيبة”، متمنية أن “تعود في أقرب وقت الى الوطن سليمة معافاة”.

وكانت الفنانة اللبنانية الكبيرة سميرة توفيق، قد أجرت عملية قسطرة في القلب داخل مستشفى كليفلاند في أبو ظبي، وذلك بحسب ما كشفت لينا رضوان، ابنة شقيقة سمراء البادية، بمنشور طويل عبر حسابها على موقع فايسبوك، مؤكدة ان حالة “توفيق” الصحية مستقرة حالياُ.

وأكدت لينا رضوان أن بعد انتهاء سميرة توفيق من اجراء كافة فحوصاتها الطبية اصابها عارض في القلب بسيط لكن تكراره اخاف الأطباء. العارض الذي حصل لها لم يطمئن الجميع فأقروا ادخالها الى المستشفى أي كليفلاند في ابو ظبي. وأشارت ان سميرة توفيق أجرت عملية القسطرة وتكللت بالنجاح.