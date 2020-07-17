شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد مأذون العفاريت فى "النمس والإنس" مع هنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان بيومى فؤاد دور مأذون العفاريت خلال أحداث فيلم "النمس والإنس"، للنجم محمد هنيدى، الذى يواصل تصوير المشاهد بشكل يومى فى الديكور الرئيسى بأستوديو شريف عرفة، وعقد قران هنيدى ومنة شلبى فى إطار كوميدى خاصة أن هنيدى من عالم الإنس بينما بيومى ومنة من عالم العفاريت.

ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومي فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقي، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

وانتهى هنيدى من تصوير عدد من المشاهد الخارجية فى مدينة 6 أكتوبر بإحدى الملاهى، ومشاهد أخرى بمنطقة وسط البلد حيث استمر التصوير الخارجي حوالى أسبوع تقريباً ثم عاد مرة أخرى للديكور الرئيسى بأستوديو شريف عرفة.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.