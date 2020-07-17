ريال مدريد يتوج بلقب الليغا للمرة الـ34 في تاريخه

متابعة بتجـــــــــرد: أحرز ريال مدريد لقب الليغا للمرة الـ34 في تاريخه ليعزز رقمه القياسي بعد التفوق 2-1 على فياريال بفضل هدفي كريم بنزيمة ليحقق انتصاره العاشر منذ إستئناف الدوري من أزمة فيروس كورونا.
وسجل بنزيمة الهدف الأول في الدقيقة 29 وأضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 77 بينما قلص فياريال الفارق بضربة رأس من فيسنتي إيبورا قرب النهاية.
وقبل إقامة الجولة الأخيرة، أصبح رصيد ريال مدريد 86 نقطة وبفارق سبع نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني الذي خسر 2-1 على أرضه أمام أوساسونا اليوم أيضاً.
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