فن ومشاهير

ريال مدريد يتوج بلقب الليغا للمرة الـ34 في تاريخه

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

Advertisements

متابعة بتجـــــــــرد: أحرز لقب الليغا للمرة الـ34 في تاريخه ليعزز رقمه القياسي بعد التفوق 2-1 على فياريال بفضل هدفي كريم بنزيمة ليحقق انتصاره العاشر منذ إستئناف الدوري من أزمة فيروس .

وسجل بنزيمة الهدف الأول في الدقيقة 29 وأضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 77 بينما قلص فياريال الفارق بضربة رأس من فيسنتي إيبورا قرب النهاية.

وقبل إقامة الجولة الأخيرة، أصبح رصيد ريال مدريد 86 نقطة وبفارق سبع نقاط عن صاحب المركز الثاني الذي خسر 2-1 على أرضه أمام أوساسونا اليوم أيضاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يتوج بلقب الليغا للمرة الـ34 في تاريخه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا