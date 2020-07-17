حقيقة غياب ياسمين صبري عن دراما رمضان

متابعة بتجـــــــــــرد: نفى مصدر مقرب من الفنانة المصرية ياسمين صبري، ما تردد مؤخراً بشأن غياب الأخيرة عن سباق دراما رمضان المقبل.

وقال المصدر، إن صبري تقضي عطلتها الصيفية مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة في أحد المنتجعات السياحية، ولم تجمعها جلسات مع مسؤولي شركة «سينرجي» إلى الآن، موضحاً أن هناك تعاقداً سارياً بينهما على تقديم مسلسل رمضاني، ولكن لم يتم الحديث بشأنه حتى الآن.

وذكر المصدر أن الفنانة متحمسة لخوض سباق دراما رمضان المقبل بعد نجاحها في مسلسل «فرصة تانية»، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي.

وشارك في بطولة «فرصة تانية» أحمد مجدي، وأيتن عامر، وهبة مجدي، ودياب، وكوكبة من النجوم، معالجة تليفزيونية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.