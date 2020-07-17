السبيرولينا.. لماذا تحرص كيت ميدلتون على تناولها؟

متابعة بتجــــــــــرد: طحالب السبيرولينا هي من أكثر المنتجات الخضراء التي تحتوي على فوائد وعناصر عديدة، تجعلها مكملاً غذائياً ضرورياً في أي نظامٍ صحي.

يحرص عددٌ كبيرٌ من المشاهير على استهلاكه، وعلى رأسهم كيت ميدلتون. فهي تبدأ يومها بشرب مزيجٍ من المكونات الخضراء، على رأسها السبيرولينا.

تتناول دوقة كامبريدج يومياً مشروباً صحياً صباحياً، يتكون من السبيرولينا، اللفت، أوراق الشاي الأخضر، السبانج، أوراق الكزبرة وثمار التوت.

وهي تعتمد على هذا الخليط لأنه يساعدها في الحصول على بشرةٍ صحية ومتوهجة دائماً.

ما هي السبيرولينا؟

السبيرولينا هي نوع من الطحالب، تتواجد في عددٍ من الدول الأفريقية وأميركا الوسطى.

تنمو هذه الطحالب في البحار والمحيطات عالية الملوحة. كما تظهر في البحيرات المالحة باللون الأخضر المائل إلى الزرقة.

وتستخدم كمكملٍ غذائي في عددٍ من دول العالم، خصوصاً في الولايات المتحدة الأميركية. فهي تحتوي على قيمٍ غذائيةٍ عالية.

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كما أنها غنية بجميع الأحماض الأمينية الأساسية، والأحماض النووية. وتعتبر مصدراً مهماً للبروتينات والفيتامينات.

وهي تشمل في خصائصها المعادن، الكاروتينات، ومضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف.

بالإضافة إلى الكالسيوم، البوتاسيوم، الفوسفور، الصوديوم، وكربوهيدرات مفيدة فريدة من نوعها.

فوائد السبيرولينا الصحية

توصف طحالب السبيرولينا بأنها أكثر الأغذية التي تعود بالنفع على الجسم. وتفيد في العلاج والوقاية من عدة أمراض.

أهم فوائدها، أنها تلعب دوراً في علاج فيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز”، والهربس. كما أنها تؤخر انتشارهما في الجسم وتحمي الخلايا من العدوى.

تحتوي مئة غرام منها على 290 سعرة حرارية. لذا تساعد في تخفيض وزن الجسم، وتعطي شعوراً بالامتلاء والشبع عند تناولها.

تحمي هذه الطحالب الجسم من الحساسية، وتقلل خطر الإصابة بسرطان الفم. كما تمنع انتشار الكثير من الأورام السرطانية.

وهي غنية بالحديد الحيوي، لذا تستخدم في علاج فقر الدم الأنيميا، وتقوي جهاز المناعة واستجابته للجسم لأنها تجدد الخلايا.

تعالج طحالب السبيرولينا اضطرابات الكبد، وتنقيه من السموم، وتحسن عمل وظائفه لأنها تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية.

وتحافظ على صحة البشرة ونعومتها ونضارتها، وتؤخر ظهور علامات التقدم في السن على الجلد، لأنها تساعد في تجديد الخلايا والأنسجة.

كما تكافح تساقط الشعر، وتعزز نموه وسرعة الإنبات، ليبدو صحياً وقوياً.

فوائد سبيرولينا للحوامل

طحالب السبيرولينا غنية بالعناصر الغذائية الأساسية للمرأة الحامل، خصوصاً الأحماض الأمينية الضرورية لنمو الجنين، وعلى رأسها حمض تربتوفان.

وتشكل عناصر المنغنيز والنحاس والكالسيوم، منظومةً متكاملةً لبناء عظام الجسم واكتمال نمو المخ، في ما يحفظ الزنك كفاءة الغدة الدرقية والقلب. لكن ينصح دائماً باستشارة طبيب متخصص قبل استهلاكها، وتحديداً للحوامل.