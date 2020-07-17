بالفيديو – جيجي حديد تكشف بطنها في حديث مصوّر عن حملها

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت عارضة الأزياء الفلسطينية الأميركية جيجي حديد عن بطنها، خلال بثّ مباشر مع جمهورها المقدر بـ55 مليون متابع عبر شبكات التواصل الإجتماعي.

وقالت حديد التي أعلنت عن حملها خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي: “حملي ليس أهم ما يحدث في العالم حالياً، لذلك لم أشعر بالحاجة لمشاركته خارج محيط العائلة والأصدقاء”.

وأضافت “سأشارككم بأخبار كهذه في المستقبل ولكنني لست مستعجلة، لذلك أود أن أستمتع بالتجربة دون القلق حيال مشاركتها”.

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وتابعت: “في فترة الحمل أود ارتداء الملابس الواسعة، هذه البيجاما أرسلت لي من قبل علامة ذا هوليداي، هذا ليس إعلان، ولا أعلم من ماذا صنعت ولكنها كلّ ما أود ارتداءه هذه الفترة”.

وختمت جيجي حديد حديثها: “أنا ممتنة لكم على تعليقاتكم الإيجابية وأسئلتكم، وأود أن تعرفوا أننا بخير، وكل شيء على ما يرام، أحبكم جميعاً”.

ومن المتوقع أن تضع مولودها الأول من المغني البريطاني زين مالك في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.