اتهام أحمد الفيشاوي في جريمة قتل

متابعة بتجــــــــــرد: يستأنف الفنان المصري أحمد الفيشاوي تصوير مشاهده في فيلم «30 مارس»، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن قطع شوطاً من تصوير دوره خلال الأيام الماضية.
وأفادت بعض المصادر أن الفيشاوي يجسد دور مريض نفسي يُدعى «علي»، حيث يتورط في جريمة قتل يكتشفها في بداية الفيلم، لتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.
ويشارك في بطولة الفيلم دينا الشربيني، وخالد الصاوي، وصبري فواز، وأسماء أبواليزيد، وأحمد خالد صالح، ومحمد جمعة، من إخراج أحمد خالد موسى.
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