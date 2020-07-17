سعد لمجرّد في أغنيته الجديدة “عدّى الكلام” هل قلّد هذا الفنان العالمي؟

متابعة بتجــــــــــرد: أطلق الفنان سعد لمجرّد أغنيته الجديدة باللهجة المصرية “عدّى الكلام”، والتي تخطّت المليونَي مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.

وقدّم الأغنية على طريقة فيلم The Greatest Showman للنجم العالمي هيو جاكمان، حيث بدا من خلالها لمجرّد بصورة مختلفة عمّا قدّمه سابقاً.

أمّا آراء الجمهور، فانقسمت بين مؤيّد لغنائه باللهجة المصرية وغير مؤيّد لتقديم أغنية بغير لهجته الأم التي اشتهر بها.