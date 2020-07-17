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متابعة بتجــــــــــرد: أطلق الفنان سعد لمجرّد أغنيته الجديدة باللهجة المصرية “عدّى الكلام”، والتي تخطّت المليونَي مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.
وقدّم الأغنية على طريقة فيلم The Greatest Showman للنجم العالمي هيو جاكمان، حيث بدا من خلالها لمجرّد بصورة مختلفة عمّا قدّمه سابقاً.
أمّا آراء الجمهور، فانقسمت بين مؤيّد لغنائه باللهجة المصرية وغير مؤيّد لتقديم أغنية بغير لهجته الأم التي اشتهر بها.
كانت هذه تفاصيل خبر سعد لمجرّد في أغنيته الجديدة “عدّى الكلام” هل قلّد هذا الفنان العالمي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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