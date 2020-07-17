توبا بويوكوستون تطلب من الأتراك دعم اللاجئين السوريين

متابعة بتجـــــــــــرد: طالبت الممثلة توبا بويوكوستن من الشعب التركي أن يدعم اللاجئين السوريين، وأن يقدموا كافة أنواع المساعدة والعون لهم بسبب تعاطفهم مع ظروفهم المعيشية. وقالت إن “اللاجئين يعيشون ظروفاً اجتماعية واقتصادية صعبة، ولذلك لا يجب أن يكونوا كالمتفرجين أمامهم بل يجب مساعدتهم لتخطي أزمتهم عبر تأمين العمل لهم أو المال”. ودعت من الشعب التركي عدم ممارسة أية سياسية عنصرية نحو اللاجئين الذين يقيمون بينهم لظروف اضطرارية استوجبت هجرتهم والعيش معهم، وتابعت: “يجب أن نؤمّن لهم المال أو العمل ليعيشوا حياة كريمة دون أن يحتاجوا أحداً”.

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