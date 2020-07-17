شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت خامس مرة.. إنجى المقدم مع دينا الشربينى فى "30 مارس".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر الفنانة إنجى المقدم كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "30 مارس" للنجمة دينا الشربينى وخالد الصاوى وأحمد الفيشاوى، حيث بدأت تصوير مشاهدها الأيام الماضية والتى جمعت بينها وبين أبطال العمل، ويعد التعاون الخامس بينها وبين دينا الشربينى، حيث قدمت معها فى شهر رمضان الماضى مسلسل "لعبة النسيان" بالإضافة إلى تعاونهما من قبل فى كل من مسلسل "حكايات بنات" فى جزءيه الثانى والثالث، ومسلسل "طرف تالت"، و"تحت الأرض".

فيلم "30 مارس" تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوى، ‏ودينا الشربينى، وخالد الصاوى، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف.‎

وتعمل إنجى المقدم فى أدوارها الأخيرة على تقديم شخصيات مختلفة، وذلك بعدما ظهرت فى شهر رمضان بشخصية مختلفة وجديدة، في مسلسل "لعبة النسبان"، وجسدت فيه شخصية طبيبة نفسية تدعى "بهيرة"، تقوم بمعالجة "رقية" - دينا الشربينى - نفسيا بعد تعرضها لحادث أليم، وهو ما جعل انجى تترد على طبيب نفسى للتعايش مع تفاصيل الشخصية.

وفى سياق آخر تشارك الفنانة إنجى المقدم كضيفة شرف خلال مشهدين فقط فى فيلم "صاحب المقام" للنجمين يسرا وآسر ياسين، المقرر طرحه فى دور العرض خلال الفترة المقبلة، كما عرض لها مؤخراً فيلم "رأس السنة" الذى شاركت فى بطولته إلى جانب اياد نصار، شيرين رضا، بسمة، أحمد مالك وهدى المفتى وتأليف محمد حفظى وإخراج محمد صقر.