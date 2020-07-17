شكرا لقرائتكم خبر عن خالد أنور مع جميلة عوض فى حكاية "أبيض وردى" من مسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد الفنان خالد أنور على المشاركة فى حكاية "أبيض وردى" من مسلسل "إلا أنا"، والتى تقوم ببطولتها الفنانة جميلة عوض، وهو اسم مبدئى للقصة ويتم تغييره الفترة المقبلة، والتى تدور أحداثها فى 10 حلقات، من تأليف نجلاء الحدينى، وإخراج مريم الأحمدى، ومن المقرر انطلاق تصويره مطلع أغسطس المقبل.

قصة مسلسل "إلا أنا" يتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التى تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقى للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.

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جميلة عوض

حكاية "أبيض وردى" هى الحكاية الخامسة من مسلسل "إلا أنا" بعدما تم عرض أول حكايتين بعنوان "بنات موسى" وسنين وعدت"، بينما انطلق هذا الأسبوع تصوير الحكاية الثالثة من العمل بعنوان "أمل حياتي" بطولة الممثلة حنان مطاوع فى منطقة المهندسين دون بطلة العمل، ومن المقرر أن تبدأ حنان تصوير مشاهدها الأيام الحالية فى ديكورها الخاص بالمسلسل.

مسلسل "إلا أنا" قصة يسرى الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وتتناول موضوعات مهمة مثل "الصمت الزوجى- طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

يذكر أن آخر ظهور لـ خالد أنور في موسم رمضان الماضى من خلال شخصيته في مسلسل "خيانة عهد" وجسد دور ابن يسرا خلال الأحداث وقلب الموازين بعد وفاته وتصدرت حلقات المسلسل تريند طوال أيام شهر رمضان، للمخرج سامح عبد العزيز وشارك في بطولته كل من حلا شيحة وعبير صبرى وخالد سرحان وهنادى مهنا وجومانا مراد وأخرون من النجوم.