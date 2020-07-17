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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
وجهت منظمة "اليونيسيف"، الشكر للفنان أحمد حلمي، وزوجته الفنانة منى زكي، لمشاركتهما في حملة التوعية "أنا ضد التنمر".
وجاءت رسالة اليونيسيف عبر الحساب الرسمي الخاص بالمنظمة بموقع "تويتر": "بنشكر كل من ساهم في التوعية بحملة أنا ضد التنمر، وشكر خاص للفنان أحمد حلمي ومنى زكي، سفراء النوايا الحسنة ليونيسيف مصر لمشاركتهم ودعمهم للحملة".
ومن جانبه رد "حلمي": "لا شكر على واجب".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مشاركتهما في حملة ضد التنمر.. "اليونيسيف" تشكر أحمد حلمي ومنى زكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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