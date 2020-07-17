بعد مشاركتهما في حملة ضد التنمر.. "اليونيسيف" تشكر أحمد حلمي ومنى زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وجهت منظمة "اليونيسيف"، الشكر للفنان أحمد حلمي، وزوجته الفنانة منى زكي، لمشاركتهما في حملة التوعية "أنا ضد التنمر".

وجاءت رسالة اليونيسيف عبر الحساب الرسمي الخاص بالمنظمة بموقع "تويتر": "بنشكر كل من ساهم في التوعية بحملة أنا ضد التنمر، وشكر خاص للفنان أحمد حلمي ومنى زكي، سفراء النوايا الحسنة ليونيسيف مصر لمشاركتهم ودعمهم للحملة".

ومن جانبه رد "حلمي": "لا شكر على واجب".