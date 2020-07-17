محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نشرت الفنانة كارمن سليمان، مجموعة صور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها رفقة زوجها الملحن مصطفى جاد. وعلقت "كارمن"، على الصور قائلة: "واحدة من جلسات التصوير المفضلة لي لأنك كنت معي". كارمن سليمان تزوجت من الملحن مصطفى جاد في أبريل 2017، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وأنجبا طفلهما الأول "زين" 2018.

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كانت هذه تفاصيل خبر كارمن سليمان تكشف عن صورها المفضلة وتوجه رسالة رومانسية لزوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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