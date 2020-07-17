محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: استعادت الفنانة حنان مطاوع، ذكريات سفرها لقضاء شهر العسل بعد زواجها من المخرج أمير اليماني. وعبر حسابها بـ"إنستجرام"، نشرت "حنان"، صورة لها، وعلقت: "ذكريات شهر العسل أيام ما كنا بنسافر". من ناحية أخرى، كان من المقرر أن تشارك حنان مطاوع في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "القاهرة كابول"، ولكن تم تأجيل تصويره، على أن يتم استئنافه قريبًا، استعدادًا لعرضه في رمضان 2021.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حنان مطاوع تستعيد ذكريات شهر العسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.