فيفي عبده توضح حقيقة تعرضها للتحرش.. صورة

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده، حقيقة الفيديو المنشور حول تعرضها للتحرش من قبل مجموعة من الشباب خلال مشاركتها في عزاء الفنانة الراحلة كريمة مختار، وذلك بعد إعادة تداوله بشكل كبير.

فيفي عبده، نشرت الفيديو عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "على فكرة دي مكنتش حالة تحرش زي ما كاتبين ده كان واحد عاوز يتصور وأنا رفضت احتراما للعزاء اللي كنت فيه".

فيفي عبده

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وكان عددًا من النجوم قد كشفوا خلال الأيام الماضية المواقف التي تعرضوا فيها للتحرش وخاصة بعد أزمة طالب الجامعة الأمريكية والمقبوض عليه حاليًا بتهمة التحرش بعدد من الفتيات.

يُذكر أن آخر أعمال فيفي عبده هو مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبدالمنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.