المحكمة تقضي بحبس محمد رمضان وتغريمه في أزمة الطيار أشرف أبو اليسر

رنا صلاح الدين - قضت محكمة الدقي الجزئية في القضية رقم 4584 لسنة 2020 جنح الدقي حضوريا بتوكيل بحبس الفنان المصري محمد رمضان محمود حجازي، سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف المجني عليه الطيار أشرف سعد محمد أبو اليسر.

بداية الأزمة كانت في أكتوبر الماضي حيث نشر الفنان محمد رمضان، صورة ومقطع فيديو من داخل كابينة قيادة الطائرة التابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة، وظهر خلال الفيديو صوت خلفي لأحد الأشخاص المتواجدين الذي قال: "محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي"، فيما قال الفنان في الفيديو: "إحنا في تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة، أول مرة أسوق الطيارة، ثقة في الله نجاح".

محمد رمضان

هذا المقطع تم تداوله على نطاق واسع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الجهات المعنية التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم تحويل قائد الرحلة ومساعده للتحقيق، ثم فصل الطيار من عمله بشكل نهائي، وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

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محمد رمضان

بعد صدور قرار فصله، عبر الكابتن أشرف أبواليسر عن استيائه وخرج للحديث على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر مقطع فيديو، أوضح فيه أنّه ظل مدة يحاول التواصل مع الفنان محمد رمضان ومستشاره القانوني لكن دون جدوى ولم يستطع التواصل معه، لافتا إلى أنّه اضطر للحديث عبر "السوشيال ميديا" قبل أن تُنسى الأزمة، بحسب وصفه، خاصة أنّه لم يجد طريقة للحل بشكل ودي، كما تطرق للحديث عن أزمة مساعده الذي سحبت رخصته ولم يكن له أي ذنب.

وبدوره رد الفنان محمد رمضان، على تصريحات الطيار بنشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قال فيه: "كل اللي متابع مشكلة كابتن طيار أشرف أبواليسر، أنا زي ما وعدت عمري ما هتخلى عنه، أول إمبارح أنا كلمت صديق ليا مدير شركة هوليداي للطيران الخاص وحكيتله الموضوع وقالي ابعتلي السي في بتاعه وإن شاء الله في خلال أسبوع يكون اشتغل ورجع لمهنته ولكن من خلال شركة أخرى".

وقال رمضان "كلمت الأستاذ سعيد إمام مدير شركة روتانا وقولتله يتواصل مع الكابتن أشرف ويقوله محمد رمضان، ومنتظر السي في عشان يكلم شركة إماراتية وإن شاء الله تستلم شغلك فيها، وكان رده لأه مش هيبعت السي في علشان رخصته مسحوبة ومش هينفع يشتغل في مكان آخر"، وأكد الفنان خلال الفيديو أن الطيار طلب منه مبلغ 9 ملايين ونصف المليون على اعتبار أنها مكافأة نهاية الخدمة إضافة للمعاش.