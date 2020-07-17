ريهام حجاج تهاجم رواد مواقع التواصل: "إحنا عدينا البراميل بلا راجعة"

رنا صلاح الدين - شنت الفنانة المصرية ريهام حجاج، هجوماً حادا على رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب تعليقاتهم على أزمة النجم العالمي ويل سميث، بعد خيانة زوجته له.

ريهام قالت في منشور مطول لها عبر صفحتها الشخصية بموقع فيس بوك: "إحنا الشعب الوحيد في العالم اللي دخل علي صور will smith وشتمه أقذر الشتايم هو ومراته وعيلته.. اللي دخل شتم مراته واللي اتهمه انه رافع ارايل.. وبغض النظر إيه اللي اتكتب احنا الشعب الوحيد اللي دخل يكتب تعليقات في العموم مافيش بجد أي شعب تاني لا صيني ولا هندي ولا حتى في الشعوب العربية".

ويل سميث وزوجته

وأضافت: "دا إن دل على شئ فيدل على الآتي: (مش الكل طبعا عشان في ناس محترمة بس أغلبية اللي بيستخدم السوشيال ميديا للأسف) أكتر ناس شتامين ونمامين ومتنمرين (مع إننا مفروض متدينين معرفش إزاي)، خلصنا أمراضنا النفسية و الحشرية علي نفسنا وكشفنا أرف بعض فقلنا نكشف نفسنا للعالم بقا".

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وتابعت: "إحنا الشعب الوحيد اللي تفاني في سوء استخدام السوشال ميديا والحمد لله دا كان الإنجاز الوحيد اللي حققناه منها، هو مش مفروض نحشر نفسنا ونحكم على حياة حد في العموم'.

واختتمت كلامها قائلة: "منتهى الفجر والقدر الحكم على حياة حد لا هو من بلدك ولا ثقافتك ولا تفكيرك ولا تربيتك، يعني مش بس مش قادرين نحترم اختلاف بعض لأ مش عارفين نحترم اختلاف الثقافات الأخرى إحنا عدينا البراميل بلا راجعة".

ريهام حجاج