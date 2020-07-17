نداء شرارة تعلق على أنباء خلعها للحجاب

رنا صلاح الدين - ترددت أنباء مؤخرا عن تخلي الفنانة الأردنية نداء شرارة عن حجابها، والذي ظهرت به منذ اشتراكها في برنامج المواهب "ذا فويس".

الفنانة الأردنية أعادت نشر هذا الخبر، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، والذي جاء عنوانه: "هل نداء شرارة خلعت الحجاب.. نداء شرارة بدون حجاب".

نداء نفت صحة هذا الخبر تماما، وسخرت منه بقولها: "من قوة الخبر تحمست.. دخلت أشوفني بلا حجاب".

نداء شرارة

وكانت الفنانة الأردنية نداء شرارة، قد فجعت مؤخرا بوفاة شقيقها، والذي رحل عن عالمنا في حادث سير، عن عمر يناهز الـ 26 عامًا وكشفت وقتها أنه كان يعد لتجهيزات منزله من أجل الزواج.

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ووجهت الفنانة الأردنية رسالة مؤثرة لشقيقها الراحل، بقولها: "أخي دعني أخبرك عن شكل الحياة بعد وفاتك.. إنها سيئة إلى حد ما والأسوأ أن جميع الأحداث حولنا غريبه نوع الشيئ ولكن ألم فراقك جعلنا لا نكترث لشيئ فأصبحنا متبلدين نستقبل الاخبار السيئة بكل رحابة صدر".

نداء شرارة

وأضافت: "يقال بأن هناك فايروس يقتل وهل هناك شيئ يقتل أكثر من الفراق.. دعني أخبرك بأن أمي تبكيك كل ليلة وتتوسل إلى الله حتى تأتيها بالحلم ونحن نتظاهر بالقوه.. ولكننا نهرب من تلك الحقيقة حتى إنني أحيانا أقول في نفسي اليوم لا أريد الحزن وما أن جاء الليل حتى تهتز قلوبنا جميعا بالألم ننام ونصحوا وغصة فراقك لا تفارقنا أبدآ انت معنا بالدعاء والله أعلم بالحال".

وتابعت: "دعني أخبرك بأننا لم نعد نكترث لوجود الأشخاص.. وفتحنا جميع أبواب قلوبنا لنودع كل من يحاول ترك أيدينا فلم يعد لدينا الطاقه والقدرة على التمسك بأحد أصبحنا لا نشعر بشيئ.. الفراق يفقدنا الإحساس بكل شيئ يا أخي.. أنا كلي إيمان وثقة بأنك موجود في مكان أفضل من هذا وأشعر بأنك مسافر ربما ستطول رحلتك ولكن رحلتنا قصيره قصيره جداااا انتظرنا.. فبيننا لقاء يوم ما.. الله يرحمك ويسامحك ويغفر لك".

نداء شرارة