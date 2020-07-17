رنا صلاح الدين - تم إلقاء القبض على الإعلامية الكويتية حليمة بولند، واحتجازها بمخفر الصالحية، بتهمة مخالفة القانون.

جاء ذلك بسبب كسر الإعلامية الكويتية حظر التجول، وأبلغها رجال الشرطة بعدم صلاحية تصريحها الأمني.

حليمة أجرت اتصالا هاتفيا بزميلها علي أحمد أثناء تقديمه برنامجه "هنا الكويت" على الهواء بقناة "سكووب" وأخبرته بأنه تم القبض عليها واحتجازها.

مقدم البرنامج أبدى استغرابه مما حدث مع حليمة بولند، حيث قال: "يبدو أن زميلتي لديها مشكلة مع رجال الداخلية، هناك خلل تقني في التصريح، رغم أن حليمة نفسها تصريح ولا تحتاج إلى تصريح، فهي إعلامية كبيرة ومعروفة".

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وكانت قد ترددت أنباء مؤخرا عن تورط الإعلامية الكويتية حليمة بولندفي عمليات غسيل أموال وورود اسمها على لائحة تتضمن 5 من المشاهير المتهمين بغسل الأموال وبارتكاب مخالفات أخرى كبيرة.

حليمة ردت على هذه الأنباء، من خلال مقطع مصور نشرته على تطبيق "سناب شات"، حيث نفت كل ما تردد نفياً قاطعاً، ورفضت توجيه تهمة الاتجار بالأعضاء البشرية لها.

حليمة بولند