محامي محمد وزيري لهيفاء وهبي: من حقك العودة لمنزل الزوجية ولكن ملكيتها ليست لك

رنا صلاح الدين - رد محامي محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق للمرة الأولى على المستندات التي نشرتها حول التوكيل العام له.

وقال في تصريحاته لبرنامج ET بالعربي، إنها وكلت وزيري في القضايا فقط، وهذا التوكيل لا يمنحه الحق بالاستيلاء على أموالها في البنوك أو بيع ممتلكاتها لنفسه، مشيرا إلى أن التوكيل العام المحرر منها في لبنان، تم دون علم وزيري ولم يخطر به وتم الغائه دون علمه.

هيفاء وهبي ومحمد وزيري

ووجه الدعوة لهيفاء وهبي، للعودة إلى "منزل الزوجية" بأي وقت، ولكنه نفى بنفس الوقت ملكيتها للفيلا، قائلاً: "من حقها العودة إلى منزل الزوجية ولكن الفيلا محل النزاع مسجلة باسم موكله محمد وزيري وهو من يدفع أقساطها حتى الآن، ولا توجد أية ورقة تشير إلى ملكية هيفاء وهبي لها داخل سجلات الشركة، نافياً ما ذكرته حول اقتحام محمد وزيري للفيلا وكسر الباب وتبديد منقولاتها، لأن الفيلا متواجدة داخل كومبوند راقي ولا يسمح فيه بمثل هذه التصرفات.

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وكشف محامي محمد وزيري، للمرة الأولى عن مستند التوكيل الممنوح من هيفاء وهبي إلى "وزيري"، مؤكدا أنه توكيل عام بالقضايا، وقال إن هذا النوع من التوكيلات لا يسمح لوزيري بالاستيلاء على أموال هيفاء في البنوك، أو نقل ملكية عقارات باسمها إلى اسمه.

هيفاء وهبي ومحمد وزيري

وحول التوكيل العام المحرر في لبنان أكد سهاد أن وزيري لم يعرف بهذا التوكيل وقت صدوره وتم تحريره عام 2019 مع بدء الخلافات بينهما، وقامت هيفاء بالغائه دون علم وزيري وقامت باخطاره على عنوان مختلف عن عنوانه الأصلي، مؤكدا أنه في كل الاحوال لم يتم توثيق هذا التوكيل في مصر وبالتالي لم يستخدمه وزيري.