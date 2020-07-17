بعد وفاة والدها.. شيرين رضا توجه رسالة شكر لهؤلاء

رنا صلاح الدين - بعد مرور أيام على وفاة والدها راقص الاستعراض الشهير محمود رضا، وجهت الفنانة المصرية شيرين رضا رسالة شكر لكل من قدم لها التعازي.

الفنانة المصرية نشرت مجموعة صور تجمعها بوالدها من مراحل عمرها المختلفة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

شيرين أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: "مهما حاولت، مش هقدر أوصف كم المحبة اللي وصلني منكم بعد وفاة والدي، شكراً لكل حد حاول يعبر عن المحبة دي بكل طريقة كانت.. ربنا يجعلها آخر الأحزان، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

يذكر أن الفنان محمود رضا قد وافته المنية يوم الجمعة 10 يوليو، عن عمر ناهز 90 عاما، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.

ونعت الفنانة شيرين رضا والدها الراحل محمود رضا، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “توفى منذ قليل والدي الفنان الكبير محمود رضا”.

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وأضافت: “وبسبب جائحة كورونا تقرر أن يقتصر واجب العزاء على أفراد العائلة فقط، كما لن يتم الإعلان عن مكان الدفن للأسباب نفسها.. شكر الله سعيكم جميعاً”.

ومحمود رضا هو أشهر راقص استعراضي في مصر، حقق العديد من الإنجازات في تاريخ الرقص الشعبي، وكون فرقة خاصة به، كما قدد عدد من الأفلام الاستعراضية منها “أجازة نص السنة” و”غرام في الكرنك”، وظل الرقص حياته لسنوات طويلة.

كان راقصا هاويًا تتلمذ على يد أخيه علي رضا وتخرج من كلية التجارة، ثم عمل راقصا في العديد من الأفلام، وتزوج من السيدة خديجة فهمي أخت فريدة فهمي، وصمم عدد من الرقصات وطاف البلدان للتعرف على ملابس ورقصات الشعوب.

شيرين رضا ووالدها محمود رضا