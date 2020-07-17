عبدالرحمن أبو زهرة: محمود الجندي مات محسوراً من الوسط الفني

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري عبدالرحمن أبو زهرة، موقفه من المشاركة كضيف شرف في الأعمال الفنية.

عبدالرحمن أبو زهرة، قال خلال لقاء عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إنه لن يقوم بتأدية دور "ضيف شرف"، في أي عمل فني مرة أخرى حتى رحيله من هذه الدنيا، مشيراً إلى أن كافة مشاركته الفنية فىغ المستقبل ستكون بأدور رئيسية وليست شرفية.

وأضاف: "مش هخليهم يعملوا معايا زي ما عملو مع محمود الجندي"، مؤكداً أن الأخير مات محسورا من الوسط الفني، لأنهم لم يقيموه جيداً.

محمود الجندي

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وتابع، أنه يسمى لقب "ضيف الشرف" في العمل الفني بضيف "القرف"، مؤكدا أنه لن يلعب دور ضيف شرف مرة أخرى لحين وفاته.

وعن تصريحاته الأخيرة حول اعتزال الفن قال إن هناك فهم خاطئ لتصريحاته الأخيرة، موضحاً أنه يمر بظروف قاسية وضغوط غير قادر على تحملها دفعته لقول أنه يفكر في اعتزال العمل الفني

وأضاف: "فهمو كلامي خطأ.. أنا بمر بظروف عائلية قاسية أوي وربنا يصبرني عليها ..ومقلتش هعتزل أنا قلت بفكر في الاعتزال".

وأكد أنه لا يستطيع أن يعيش بدون الدراما وتفكيره في الاعتزال كان بسبب الضغوط التى مر بها، وأنه لا يدرك كيف صرح بذلك؟.