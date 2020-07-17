شقيقة أحمد فلوكس تنتظر حكم نهائي بتهمة السرقة

رنا صلاح الدين - حجزت محكمة جنح الدقي بالجيزة، نظر المعارضة المقدمة من شقيقة الفنان المصري أحمد فلوكس، على الحكم الصادر في حقها بالحبس غيابيًا سنتين بتهمة سرقة صفحة شقيقها على «فيس بوك»، إلى جلسة 28 يوليو الجاري، للنطق بالحكم، وذلك بعدما أقر الطرفان أمام هيئة المحكمة بالتصالح.

كانت محكمة جنح الدقي، أصدرت حكمها غيابيًا بالحبس سنتين لشقيقة الفنان أحمد فلوكس، بتهمة سرقة صفحته على «فيس بوك»، كما قضت المحكمة بكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمها 100 جنيه، في اتهامها بسرقة الحساب الخاص به وارتكاب جريمة الإزعاج العام.

كان الفنان أحمد فلوكس قد تقدم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، حمل الرقم 8521 لسنة 2019، يفيد بسرقة الحساب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وتغيير الباسورد الخاص به والصورة الشخصية له على الحساب ولم يتهم أحدا.

وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية بمفاجأة بأن المتهمة هي شقيقته «يسر فاروق» التي ارتكبت واقعة سرقة الحساب الخاصة به على «فيس بوك».