ريا أبي راشد تحتفل بعيد زواجها التاسع بلقطات رومانسية مع زوجها.. صور

رنا صلاح الدين - احتفلت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد بعيد زواجها التاسع من زوجها الصحفي الرياضي الإيطالي فاليريو.

الإعلامية اللبنانية شاركت جمهورها، بلقطات رومانسية جمعتها بزوجها في أول مكان التقيا فيه، وهو العاصمة الإيطالية روما.

ريا ابي راشد

ريا أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: "نحتفل اليوم بعيد زواجنا التاسع، اليوم وفي نفس المكان الذي التقينا فيه أول مرة، روما بتاريخ 15 يوليو 2011، مسقط رأس فاليريو ومدينتي المفضلة".

ريا ابي راشد

وأضافت: "زوجي يكره التصوير وهو يفعلها من أجلي، والذي في الغالب ينتهي بالضحك، أنا محظوظة كفاية لوجودي في علاقة زواج مبنية على الحب والثقة والدعم المتبادل وهذا ما أتمناه للجميع، أحبك يا حبيبي خاصة في وضعيات التصوير الغاضبة".

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ريا ابي راشد

يُذكر أن الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد احتفلت بزفافها إلى الصحفي الرياضي الإيطالي فاليريو يوم 15 يوليو عام 2011 في روما، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى والوحيدة «لولا» يوليو 2016.

من ناحية أخرى، فاجأت ريا أبي راشد محبيها خلال الفترة القصيرة الماضية بصور ظهرت فيها بـ«لوك» مختلف، الأمر الذي دفع البعض في التشكيك إلى خضوعها لعملية تجميل، الأمر الذي دفعها لنفي ذلك بنشر صورة ظهرت فيها بطلّة طبيعية تماماً بلا ماكياج، معلقة عليها: «هذه أنا، وهذا وجهي الذي طالما كنت عليه».

وعلى الجانب المهني، استأنفت ريا أبي راشد تصوير برنامجها «Scoop» الذي تحاور من خلاله مشاهير ونجوم العالم منذ سنوات، وذلك بعد فترة توقف في أعقاب أزمة كورونا.