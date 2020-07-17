بالصور.. تعرف على خطيب الفنانة أمينة خليل

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية أمينة خليل بخطوبتها في أجواء عائلية، وذلك في منزل الأسرة، بحضور عدد قليل من عائلتي العروسين، التزاماً بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، على أن يقام حفل الزفاف بداية العام القادم.

أمينة خليل

وخطيب أمينة خليل هو المهندس عمر طه، وهو يعمل في مجال التصميمات ودرس الهندسة في أمريكا.

وبحسب التقارير الصحفية فأن عمر طه يرتبط بعلاقة صداقة بالفنان عمرو دياب، وقد رافق أمينة خليل فى أكثر من مناسبة تخص الهضبة.

امينة خليل

أما بالنسبة لهوايات خطيب أمينة، فهو يعشق الصيد بكل أنواعه، سواء صيد السمك، أو البط، أو التماسيح، كما إنه عاشق للسفر ورحلات السفاري.

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امينة خليل

وكانت قد ظهرت أمينة في صورة متداولة من حفل خطوبتها، وقد اختارت الأبيض، حيث تألقت بفستان قصير شديد الأناقة، مسدلة شعرها على كتفيها بشكل منحها طلّة مشرقة، اشعّت فيها جمالاً وجاذبية، وظهر العريس في الصورة خلال مراسم ارتداء خواتم الخطبة، حيث تلقت الفنانة تهاني محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي متمنيين لها النجاح والسعادة والتوفيق بحياتها الجديدة.

امينة خليل

يذكر أن الفنانة أمينة خليل ارتبطت بعلاقة حب مع المهندس عمر طه منذ عدة سنوات، لكنها حرصت على أن تكون هذه العلاقة بعيدة عن وسائل الإعلام.

وتحدثت أمينة خليل عن حبيبها أثناء حلولها ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها «معكم منى الشاذلي»، منذ فترة، حيث وجهت التحية إلى شخص قالت إنها تعتبره الداعم الأكبر في حياتها الشخصية والفنية، وكشفت وقتها إن هناك مشروع ارتباط سيجمعهما قريباً.

امينة خليل