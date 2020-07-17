شكرا لقرائتكم خبر عن أكمل رسلان يعود بمينى ألبوم جديد بعد غياب 4 سنوات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب أكمل رسلان من وضع اللمسات النهائية على مينى ألبومه الجديد الذى يعود به إلى الساحة بعد غياب 4 سنوات، ويحمل اسم "شاف حياته"، ومن المقرر طرحه الأسبوع المقبلة على يوتيوب.

ومن أغانى الألبوم: "شاف حياته"، وهى من كلمات أيمن شوقى، وألحان حسام البجيرمى، وتوزيع طارق توكل، "بحاول أعيش" من كلمات أيمن شوقى، وألحان عمرو عدلى، وتوزيع طارق توكل، و"فاضى" من كلمات هيثم سليم، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

كما يتضمن أغنية "أمانة عليكى" من كلمات أحمد على موسى، وألحان حسام البجيرمى، وتوزيع طارق توكل،" الحب اتغير"، وهي من كلمات أيمن شوقي، وألحان حسام البجيرمى، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، "زي مانتى"، من كلمات أحمد على موسى، وألحان آدم حسين، وتوزيع طارق توكل.

يذكر أن آخر ألبومات أكمل "سايب علامة" الذى طرح فى 2016 وضم 12 أغنية تعامل فيها مع مجموعة من الشعراء فيما لحن ياسر نور جميع أغانى الألبوم، ونفس الحال مع الموزع طارق توكل الذى وزع كل الأغانى.