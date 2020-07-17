شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يستعين بشاعر وملحنين جدد فى ألبومه المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الشاعر حسام سعيد في أغنية مع المطرب تامر عاشور في ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وهى من ألحان عمرو الشاذلى، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الرومانسية، ويقدمها سعيد والشاذلى بشكل مختلف وتحمل العديد من المفاجآت، كما أكد مؤلف الأغنية فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، حيث يحرص عاشور على التعاون مع شباب جدد في أعماله.

وفي الآونة الأخيرة، طرح تامر ‏عاشور أغنية بياعة عبر تطبيق أغاني شهير، حيث تصدرت الأغنية قائمة الأغاني عبر التطبيق في مصر، بينما تصدرت الأغنية المركز الثانى ‏فى الأبلكيشن ذاته على مستوى العالم، والأغنية من ‏كلمات تركى آل شيخ وتوزيع خالد عز.‏

وكشف المطرب تامر عاشور، عن أول بوستر دعائى ‏لألبومه الجديد المقرر طرحه قريبًا، دون أن يكشف تفاصيل ‏عن موعد طرح الألبوم للجمهور، وفى هذا الألبوم، يتعاون ‏الشاعر أحمد المالكى فى إحدى أغانيه مع المطرب تامر ‏عاشور، وهى من ألحان محمدى وتوزيع أحمد أمين، وتنتمى ‏إلى طبيعة الأغانى الدرامية، ويقدمها المالكى بشكل ‏مختلف وتحمل العديد من المفاجآت كما أكد فى ‏تصريحات سابقة لـ"الخليج 365‎".‎

يشار أن تامر عاشور طرح ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 ‏مارس 2019، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت ‏حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله ‏سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، ‏‏"سلام"، "مره"، و"خلصانة‏‎"