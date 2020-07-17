شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ينشر صورته مع كهربا في الساحل: "فيها باور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد رمضان، صورة تجمعه بلاعب النادي الأهلي محمود كهرباء، من إحدى المدن السياحية بالساحل الشمالي، وعلق على الصورة التي نشرها على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك": "كهربا فيها إيه؟.. فيها باور".

ويستمتع محمود كهربا، نجم النادى الأهلى، بعطلته الصيفية مع أصدقائه حيث ظهر فى مقطع فيديو على متن قارب فى عرض البحر وهم يرقصون على أنغام الأغانى، ونشر كهرباء مقطع الفيديو عبر خاصية "ستورى" على حسابه بموقع إنستجرام.

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فيما قضت محكمة جنح الدقى، بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسئ إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".

كان المحامى مجدى حلمى، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلاً شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.