شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يسجل أغنية جديدة عن أوضاع لبنان الاقتصادية.. اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم اللبنانى راغب علامة خلال الأيام المقبلة لدخول الاستوديو لتسجيل أغنية جديدة تحمل فى مضمونها الأزمة الاقتصادية التى يعشيها وطنه لبنان، وعن الأغنية يقول علامة فى تصريحه لـ"الخليج 365"، الأغنية ستشكل صدمة وذلك لقوتها وتطرقها للوضع الحالي بشفافية عالية وانتقاد لكل من أوصلنا لهذه الحالة المؤسفة فى لبنان، على أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

كان النجم راغب علامة قد هاجم السياسيين فى بلاده، قائلا :"دولة حرامية، لعنكم الله جزمة الجندى في الجيش اللبنانى ستبقى أشرف من رؤوس الفاسدين المتخومين من سرقة مال الشعب".

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "أنتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض القطات من أجل الكليب.