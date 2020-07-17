يُطرح قريبًا.. شاهد "البوستر" التشويقي لفيلم "توأم روحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نشر المنتج أحمد السبكي، البوستر التشويقي لفيلم "توأم روحي"، بطولة حسن الرداد، والذي من المقرر طرحه قريبا في دور العرض السينمائي/// ولم يظهر على البوستر الذي نشره السبكي عبر "إنستجرام"، سوى الفنان حسن الرداد والفنانة أمينة خليل. الفيلم يدور في إطار رومانسي، ويقوم ببطولته عدد من النجوم، منهم: حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن، في ثاني تجربة تجمع المخرج والمؤلفة بعد فيلم "قصة حب" بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم.

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