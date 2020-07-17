محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: تستضيف الفنانة ريم البارودي، مطرب المهرجانات حمو بيكا، في حلقة الاثنين المُقبل من برنامج "شارع النهار"، المعروض عبر قناة النهار. ونشر "بيكا"، صورًا له رفقة "ريم"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "يوم الاثنين انتظرونا على قناة النهار في شارع النهار". كانت ريم البارودي واجهت أزمة في مجال تقديم البرامج، بعد أن أصدر المجلس الأعلى للإعلام قرارا بمنعها من الظهور إعلاميا ومعها أربع مذيعات أخريات من قناة النهار، ولكن الأزمة تم حلها بتوفيق أوضاعها وحصولها على تصريح مزاولة المهنة وعادت إلى تقديم برنامج "شارع النهار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور| حمو بيكا ضيف ريم البارودي في "شارع النهار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.