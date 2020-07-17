أحمد السعدني في عيد ميلاده: "أصعب سنة عدت عليا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أكد الفنان أحمد السعدني أن عامه المنقضي، كان الأصعب، وأن أهله وأصدقائه هم فقط من وقفوا إلى جواره، موجهًا لهم الشكر.
وكتب السعدني عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، مع نهاية يوم عيد ميلاد، الذي يوافق 16 يوليو من كل عام "أصعب سنة عدت عليا وحقيقي مسندنيش فيها غير ربنا وأهلي وصحابي، متشكر لكل كلمة حلوة، ومن السنادي أنا قلبت benjamin button ، وكل سنة حصغر سنة".
جدير بالذكر أن آخر عمل قدمه أحمد السعدني للجمهور كان مسلسل "شبرمية"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه قبل رمضان المنقضي، كما أطل على جمهورها كضيف شرف مسلسل "جمجوم وبم بم".
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