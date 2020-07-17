كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريم مصطفى لـ"الخليج 365 الفني": هكذا استعددتُ لشخصية "نور" في "شديد الخطورة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365 الفني" قالت ريم: "قمت بعمل الكثير من التدريبات الصعبة، حتى أقدم "الأكشن" بصورة جيدة في مسلسل "شديد الخطورة" ، على الرغم من أننى كنت أتدرب على الملاكمة من قبل ولكن عندما بدأت التدريب قبل التصوير وجدت أن الدافع ازداد لتقديم هذه الشخصية".
واستكملت حديثها قائلة: "قام مدرب المعارك "طاحون" بتدريبي وقمت بعمل تدريبات قاسية، وحمسني كثيراً عندما قال لي أن لدي قدرات كبيرة في الأكشن، بالإضافة من أنه هو المسئول عن تدريب فريق عمل المسلسل على المعارك والمطاردات".
وتجسد ريم مصطفي في شديد الخطورة شخصية فتاة تدعى "نور" وهي خبيرة أمن معلوماتي من الدرجة الأولى في شركة "تداول" للأوراق المالية وهى شخصية عنيدة، طموحة، رومانسية، ذكية، قوية وتلتقى "مالك" - أحمد العوضى وناهد رشدي تكون والدته، وبعدها تبدأ المغامرات
يذكر أن مسلسل "شديد الخطورة" من بطولة أحمد العوضي وريم مصطفي ورياض الخولي، هادى الجيار، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجي.