ريم مصطفى لـ"الخليج 365 الفني": هكذا استعددتُ لشخصية "نور" في "شديد الخطورة"

كشفت الفنانة ريم مصطفى، عن التحضيرات التي قامت بها لكي تستعد لشخصيتة "نور" في مسلسل "شديد الخطورة" .

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365 الفني" قالت ريم: "قمت بعمل الكثير من التدريبات الصعبة، حتى أقدم "الأكشن" بصورة جيدة في مسلسل "شديد الخطورة" ، على الرغم من أننى كنت أتدرب على الملاكمة من قبل ولكن عندما بدأت التدريب قبل التصوير وجدت أن الدافع ازداد لتقديم هذه الشخصية".

وأشارت إلى أنها طلبت في ذلك الوقت من المخرج حسام على أن يؤجل تصوير مشاهد الأكشن الخاصة بها حتى تتمكن من التدريب لوقت كافي وبشكل متقن.

واستكملت حديثها قائلة: "قام مدرب المعارك "طاحون" بتدريبي وقمت بعمل تدريبات قاسية، وحمسني كثيراً عندما قال لي أن لدي قدرات كبيرة في الأكشن، بالإضافة من أنه هو المسئول عن تدريب فريق عمل المسلسل على المعارك والمطاردات".

وتجسد ريم مصطفي في شديد الخطورة شخصية فتاة تدعى "نور" وهي خبيرة أمن معلوماتي من الدرجة الأولى في شركة "تداول" للأوراق المالية وهى شخصية عنيدة، طموحة، رومانسية، ذكية، قوية وتلتقى "مالك" - أحمد العوضى وناهد رشدي تكون والدته، وبعدها تبدأ المغامرات

يذكر أن مسلسل "شديد الخطورة" من بطولة أحمد العوضي وريم مصطفي ورياض الخولي، هادى الجيار، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجي.