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قصة بوستر مسلسل سولاف فواخرجى المثير للجدل ومقارنته بأفيش "أبى فوق الشجرة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل ردود الفعل على حالة الجدل التى أثارها البوستر الدعائى لمسلسل "شارع شيكاغو"، بطولة النجمة السورية سلاف فواخرجى، والنجم مهيار خضور، حيث ظهر بطلا المسلسل فى مشهد رومانسى على البوستر الدعائى الذى يصور استعدادهما لتبادل القبلات، ما تسبب فى تعرض سلاف للانتقادات من قبل بعض الجمهور.

 

وفى رد حاسم على الانتقادات، أجرت سلاف فواخرى، بمقارنة بين بوستر مسلسلها الجديد، وأفيشات أحد أشهر أفلام الستينيات وهو فيلم "أبى فوق الشجرة"، بطولة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، والفنانة الراحلة نادية لطفى، حيث نشرت سلاف، أفيش فيلم "أبى فوق الشجرة"، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليه: "أفيشات أشهر أفلام الخمسينيات والستينيات بطوله كبار النجوم.. فى زمن كان كل إنسان رقيب على نفسه زمن كان فيه أخلاق وتربية وتذوق للفن والفهم والاستيعاب والأهم من كل ده لا كان فيه قلة أخلاق ولا تحرش ولا الجرائم اللى كل يوم بنسمع عنها".

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وقالت سلاف، "ربنا ميز الإنسان بالعقل عشان يفكر ويعقل ويتدبر ويتذوق.. والفن عمومًا بيوصل رسالة وكل متلقى بيستوعب الرسالة حسب خلفيته وإدراكه، زى بالظبط اللى بيهاجموا التماثيل والنحت تحت مسمى أنها أصنام.. فى النهاية كل مشاهد له حرية إنه يتقبل أو لا يتقبل بس من غير مصادره ولا تجاوز على الآخرين.. كل التوفيق ومنتظرين شارع شيكاغو".

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إضافة إلى هذا نشرت سلاف فواخرجى، صور لمجموعة من الردود التى كتبها أصدقائها للتعليق على الانتقادات التى وجهت إليها بسبب صورة البوستر الدعائى، وجاء ذلك على مدار الساعات التى تلت حالة من الجدل أثارها بوستر مسلسل "شارع شيكاغو".

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وكانت نالت الفنانة سلاف فواخرجى هجومًا كبيرًا لسبب تلك الصورة من رواد السوشيال ميديا، ما دفع زوجها وائل رمضان للرد على تلك التعليقات على حسابه الشخصى بإنستجرام:"بعدستى، موفقة سولاف الغالية.. واللى من جوا وسخ بشوف الوساخة ولو بالأراضى المقدسة"، وحينها أعادت سلاف فواخرجى نشر بوست زوجها وعلقت كاتبة: "شكرا وائل.. شكرا حبيبى.. كبير بعيونى وبقلبى.. وكل يوم أكتر من قبله".

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مسلسل "شارع شيكاغو" كان من المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان الماضي، وتم تأجيله لـ26  يوليو الجارى  نظرا لظروف أزمة وهو من بطولة سلاف فواخرجى، مهيار خضور، شكران مرتجى، دريد لحام، أمل عرفة، عباس النورى، وائل رمضان، ومن إخراج محمد عبد العزيز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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