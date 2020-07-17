شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر تتعاقد على حكاية "أبيض وردى" من مسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الفنانة نجلاء بدر على المشاركة فى بطولة حكايتى "أبيض وردى" من مسلسل "إلا أنا" التى تكتبتها نجلاء الحدينى وتخرجها مريم أحمدى ويشارك فى بطولتها جميلة عوض، والمقرر بدء تصويرها بعد عيد الأضحى المقبل بعد الانتهاء من التعاقد مع باقى أبطال الحكاية.

"أبيض" وردى الحكاية السادسة من مسلسل "إلا أنا" بعدما تم عرض أول حكايتين على قناة dmc وهما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، وبدء تصوير الثالثة بعنوان "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع والاستعداد للرابعة بعنوان "أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، والخامسة "ضى القمر" بطولة كندة علوش.



نجلاء بدر

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وفى سياق متصل تستعد نجلاء بدر لتصوير دورها فى مسلسل "لؤلؤ" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة وتأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وبطولة مى عمر وأحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم.

كما تبدأ نجلاء تصوير مشاهدها فى فيلم "سوء الرجالة" بعد عيد الأضحى المقبل، والعمل مأخوذ عن المجموعة القصصية ‏سوق العرسان، وهو من تأليف علاء سليمان سيناريو وحوار نيفين شلبى و دينا السقا، بطولة باسم سمرة، أحمد وفيق، انتصار، فراس السعيد، ‏محمود الليثي، وإخراج نيفين شلبى.