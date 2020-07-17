شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان من البدلة السوداء لـ فانلة وشورت وكاب.. والجمهور: أفندينا مزاج الخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان مصطفى شعبان على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بعدد من الصور خلال ممارسته لبعض الأنشطة اليومية، حيث نشر صورة له وهو يرتدى بدلة سوداء، كما شارك جمهوره عبر خاصية الاستوري بصور أخرى مرتديا "فانله وشورت وكاب".



الفنان مصطفى شعبان

وظهر مصطفى شعبان في إحدى الصور وهو يرتدي بدلة سوداء، مرحبا بمتابعيه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" قائلا :"هاي"، كما شارك صورا أخرى على خاصية الاستوري، من بينها صورة مرتدية البدلة ويلتقط صورة لنفسه من خلال مرآه بهاتفه الذكي، وصورا أخرى يبدو أنه التقطها خلال ممارسته بعض التمارين الرياضة.



صور مصطفى شعبان

ولاقت الصورة التي نشرها على انستجرام تفاعلا كبيرا من متابعيه، حيث قال أحد المتابعين :"أفندينا مزاج الخير"، فيما قال آخر :"منور"، بينما قال أحد المتابعين :"بالتوفيق يا فنان".

يشار إلى أن الفنان مصطفى شعبان، غاب عن موسم دراما رمضان الماضى 2020 وهى المرة الأولى التى يغيب فيها عن السباق الرمضانى منذ ثمانية أعوام.

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مصطفى شعبان بالبدلة

وأجل مصطفى شعبان مسلسله "حتى لا يطير الدخان" المأخوذة عن رائعة الروائى الكبير إحسان عبد القدوس لما بعد رمضان والمسلسل يكتبه الدكتور مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، رغم البدء فى عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين وانضمام كل من ريهام عبد الغفور وحسين فهمى وسمر مرسى.

وغاب مصطفى شعبان عن الدراما رمضان المقبل للمرة الأولى منذ 8 سنوات، حيث يعد شعبان أبرز النجوم الذين يتواجدون فى الدراما الرمضانية بشكل سنوى، وقدم فى السنوات الماضية مسلسلات "أبو جبل" عام 2019، "أيوب" عام 2018 مع المخرج أحمد صالح، "اللهم إنى صائم" عام 2017 إخراج أكرم فريد.

إضافة إلى مسلسلات "أبو البنات" عام 2016 إخراج رؤوف عبد العزيز، و"مولانا العاشق" عام 2015 إخراج عثمان أبو لبن، و"دكتور أمراض نساء" عام 2014 إخراج محمد النقلى، و"مزاج الخير" عام 2013، و"الزوجة الرابعة" عام 2012 إخراج مجدى الهوارى.