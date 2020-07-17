شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة وخالد جلال يفتتحان مسرح ساحة الهناجر بالليلة الكبيرة والبخيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "عودة الروح" افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية بحضور بعض قيادات الوزارة مثل الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح والدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية والفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي والفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح والمخرج عادل حسان مدير مسرح الشباب .

المسرح تم تصميمه في الهواء الطلق أمام ساحة مسرح الهناجر وصمم صور حول المسرح موضوعة عليه صور لكل رواد الفن المصري وكل المسرحيين باختلاف تخصصاتهم من فنانين كبار مثل محمد صبحي وأحمد بدير ويونس شلبي ويحيي الفخراني وسعيد صالح ومخرجين كبار كسمير العصفوري ومحسن حلمي وحسن عبد السلام وغيرهم من رواد وصناع المسرح المصري والعربي .

دخل الجمهور وجلس محافظا علي المسافات ومرتديا الكمامات ومر قبل دخوله ببوابة للتعقيم وتم قياس درجة الحرارة لكل الحضور وبعدها استقبل الحضور رائعة صلاح جاهين وسيد مكاوى، أوبريت "الليلة الكبيرة" بحفاوة كبيرة وصفق وتفاعل معها كانه يشاهدها للمرة الاولي ثم عرض بعدها العرض المسرحي "البخيل" إعداد وإخراج خالد حسونة .



اسماعيل-مختار-رئيس-البيت-الفنى-للمسرح



الحضور-يشاهدون-عرض-الليلة-الكبيرة-فى-افتتاح-ساحة-الهناجر



العرض-المسرحيى-البخيل



اوبريت-الليلة-الكبيرة



بوابة-دخول-ساحة-الهناجر



تحية-النشيد-الوطنى

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تعليمات-الالتزام-بالاجراءات-الاحترازية-لدخول-ساحة-الهناجر



جانب-من-افتتاح--ساحة-الهناجر



جانب-من-الحضور



عادل-عبده-رئيس-قطاع-الفنون-الشعبية



عرض-استعراضى-فى-افتتاح-الهناجر



عرض-الليلة-الكبيرة



مسرحية-البخيل



مشهد-من-مسرحية-البخيل



وزيرة-الثقافة-ترتدى-الكمامة



وزيرة-الثقافة-وخالد-جلال