شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة مى كساب تطرح أغنية "توت توت" للشاعر سيد حجاب على يوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة مي كساب، مساء الخميس، أغنية "توت توت" عبر موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، والأغنية للشاعر الكبير سيد حجاب، وألحان الموسيقار الكبير عمار الشريعي، وتوزيع باسم منير.

وفي وقت سابق، شوقت الفنانة مي كساب جمهورها ومتابعيها إلى أغنية "توت توت" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، حيث نشرت مقطع فيديو معلقة عليه:"بكره إن شاء الله الساعه ٨ مساء علي قناه اليوتيوب.. توت توت".





وفي مارس 2016، فاجأت الفنانة مي كساب جمهورها بغناء أغنية "توت توت" مع النجم هيثم شاكر عبر فضائية "الحياة"، حيث تعد هذه الأغنية من أغاني الأطفال التي قام بغنائها الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي فى الماضي.





واستعدت الفنانة مي كساب إلى طرح أغنية "توت توت" بعد أيام من انفصال التعاون بين زوجها أوكا وأورتيجا بدون مقدمات مؤخرا، فيما قالت المطربة مي كساب، إن التعاون مع زوجها مطرب المهرجانات أوكا فى توزيع ألبومها الغنائى الجديد، أمركانت تسعى إليه، للوصول إلى شريحة جديدة وكبيرة من الجمهور لم أصل إليها من قبل .

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وأضافت كساب مى قائلة : "أثق كثيرا فى "دماغ" أوكا فى المزيكا، فهو يفهم جيدا ماذا يريد الجمهور؟، لذلك تركت له المساحة فى اختيار شكل المزيكا التى يريد تقديمها، فهو يصنع مزيكته والتوزيع المعين وبعدها نختار كلمات ولحن يناسبه، والعكس أيضا، وسعيدة بالعمل معه، وبالفعل كنا كثيرا لا نتفق فى بعض التفاصيل، فمثلا كنا نختلف على طبقة الغناء، لدرجة كنت أرفض تسجيل الأغنية وهو موجود فى الأستوديو".

وتابعت مى حديثها لـ"الخليج 365 " قائلة :"أنا من مؤيدى الألبوم لكن السنجل لن يشبعنى فنيا ولا وجدانيا ولست مطربة «سناجل»، لكن أريد أن اقدم تاريخا، وأقدم ألبوم راضية عنه، ويرضى جمهورى.

وأوضحت بالنسبة لتقديم فكرة عمل خاص بالأطفال، أفكر في عمل خلال الفترة المقبلة، وأحلم بتقديم عمل استعراضي تمثيلي غنائي تعليمي هادف للأطفال وأرجو من الدولة تبني هذا المشروع.