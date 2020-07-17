شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ابنة الفنان شفيق نور الدين.. والجنازة غدا بقرية بجيرم بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت السيدة سمية شفيق نور الدين، ابنة الفنان الراحل شفيق نور الدين، وشقيقة الفنان نبيل نور الدين بعد صراع مع المرض، وقررت أسرة الراحلة دفن الجثمان غدا بمقابر العائلة بقرية بجيرم فى محافظة المنوفية، ويقتصر على العزاء على المقابر ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا . Advertisements شفيق نور الدين أنه ولد بقويسنا في محافظة المنوفية في 15 سبتمبر عام 1911م، لوالد يعمل في تجارة القطن، وكان له شقيقة أصغر منه. ماتت أمه وهو لم يبلغ الثانية عشرة من عمره، فتزوج والده بسيدة أخري لتقوم برعاية أولاده: شفيق وأخته الصغري، وقد قامت زوجة والده بواجبها تجاهه علي أكمل وجه، وأحبها شفيق نور الدين واحترمها حتي أنه أطلق اسمها علي إحدي بناته. أنجب أربعة بنات وولدين من زواجه من إحدى قريباته، أحد أولاده هو الفنان نبيل نور الدين.

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