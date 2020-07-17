شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف مهنا زوجته إنجى علاء: بكل روح رياضية ألف مبروك لكل جماهير الريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان يوسف الشريف، عبر حسابه بموقع تويتر على تهنئة زوجته إنجى علاء، التي تنتمي إلى مشجعو فريق ريال مدريد الذى توج اليوم بالدورى الأسبانى.

وعلق الفنان يوسف الشريف، على تغريدة السيناريست إنجى علاء، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً :" ماشي ياستي....بكل روح رياضية الف مبروك لكل جماهير الريال بصراحه يستحقوها بجداره".



يوسف الشريف

من جانب آخر ، خرجت جماهير ريال مدريد، إلى شوارع العاصمة الإسبانية، مساء الخميس، للاحتفال بلقب الدوري الإسباني، رقم 34، الذى توج به الفريق بعد فوزه على فريق فياريال، بنتيجة 2 – 1، فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو"، ضمن منافسات الجولة الـ37، من الدوري الإسباني "الليجا"، التى عادت منافساتها، بعد توقف طويل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتوج فريق ريال مدريد، بلقب الدوري الإسباني الموسم الحالى 2019 – 2020، للمرة الـ34 فى تاريخه، بعد فوزه على ضيفه فريق فياريال، بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس، على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو"، ضمن منافسات الجولة الـ37، من الدوري الإسباني "الليجا"، التى عادت منافساتها، بعد توقف طويل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

أنهى ريال مدريد، الشوط الأول من المباراة، متفوقا بهدف سجله النجم الفرنسي كريم بنزيما، فى الدقيقة 29 من زمن اللقاء، بعد تلقيه تمريرة رائعة من النجم الكرواتى لوكا مودريتش، ليسدد الكرة بين قدمى حارس فريق ريال مدريد.

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وفى الشوط الثانى، عاد كريم بنزيما، ليضيف هدف الفريق الملكى الثانى، فى الدقيقة 77، عن طريق ركلة جزاء، حصل عليها سيرجيو راموس، بعد عرقلته من جانب دفاع فريق الغواصات الصفراء، ليرفع عدد أهدافه هذا الموسم، على مستوى الليجا، إلى 20 هدفا.

ونجح إيبورا، لاعب فياريال، فى تسجيل هدف فريق الغواصات الصفراء الوحيد، فى الدقيقة 83، من ضربة رأسية رائعة، فشل تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد فى التصدى لها.

ويعد لقب الدوري الإسباني، هو الأول للميرنجى، منذ موسم 2016 – 2017، عندما توج به ريال مدريد، أيضا تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

بهذه النتيجة عزز ريال مدريد، صدراته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 86 نقطة، متفوقا بفارق 6 نقاط، عن الغريم التقليدى برشلونة، الوصيف برصيد 80 نقطة، بعد تعادله مع أوساسونا، بنتيجة 1 – 1.