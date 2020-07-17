شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات الفن× صور.. هند صبري تواجه أشعة الشمس.. وأروى تهدي جمهورها "فستان أصفر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت العديد من نجمات الفن جمهورهن ومتابعيهن عبر منصات السوشيال ميديا، صورهن خلال أنشتطهن اليومية، فيما وجه بعضهن رسائل إلى الجمهور، فعلى سبيل المثال، نشرت الفنانة هند صبري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لها يتخللها أشعة الشمس، لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين.



هند صبري

من جانبه، شاركت الفنانة أروى متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورا لها مرتدية فستانا أصفر، معلقة :"الأصفر عامل عمايله.. شكرا لكل تعليقاتكم الحلوة... واللي عاوز الفستان هابعتهوله بس منشنوا 3 حسابات عالأقل بيحبوا الأصفر أو عاوزين تهدوهم الفستان وأنا هاختار من التعليقات الي تحت".

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بينما نشرت الفنانة نوال الزغبي، صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وهي تجلس على كرسي في أثناء الليل، لاقت إعجاب العديد من رواد السوشيال ميديا.



نوال الزغبي

وتحرص النجمة اللبنانية نوال الزغبى، على توجيه رسائل لجمهورها بين الجين والآخر لرفع الروح المعنوية فى ظل الظروف الصعبة التى يعيشها العالم الآن، ووجهت رسالة إلى جمهورها، اليوم، تؤكد فيها أن الظروف الصعبة ستمر وتنتهى بإرادة الله، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" "مهما كانت الظروف من حولك ومهما كانت مشاعرك تذكر أن كل ما تمر به الآن سيمضى وينتهى قريبا بإذن الله".



أروى



الفنانة أروى