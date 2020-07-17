هل يشارك زاك إيفرون ببرنامج الواقع I’m a Celebrity مقابل 1.5 مليون دولار؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يشارك النجم العالمي زاك إيفرون ببرنامج تلفزيون الواقع " I’m a Celebrity " مقابل مبلغ ضخم؟ تساؤل انتشر بكثافة بين محبي وعشاق زاك إيفرون البالغ من العمر (32 عاما)، وقد نفي موقع "جوسيب كوب" ما تردد بعد التواصل مع المتحدث باسم زاك إيفرون والذي قال "هذا غير صحيح على الإطلاق ولن تكون هذه المرة الأولى أو الأخيرة التي تعرض فيها الصحف الصفراء تقارير خاطئة بشأن إيفرون أو حياته الشخصية".

بدأت الشائعة بنشر موقع " New Idea " تقرير يؤكد أن إحدى القائمين علي برنامج تلفزيون الواقع الشهير " I’m a Celebrity " أكد انه تم رصد مبلغ ضخم وصل الي 1.5 مليون دولار من أجل إقناع النجم الشهير زاك إيفرون و المقيم حاليا في خليج بايرون في استراليا بالمشاركة في الموسم المقبل من البرنامج والذي يتبع العديد من المشاهير الذين يعيشون معًا في الغابة لعدة أسابيع قبل أن يتوجوا الملك أو ملكة الغابة، وأشار المصدر أن البرنامج سيضم عددا من أهم و أشهر نجوم العالم إلا أن زاك هو من تركز عايه إدارة البرنامج ، وحسب الموقع فإن حلقات البرنامج سيتم تصويرها أيضا في استراليا .

و استكمل المصدر القصة مؤكدا أن إيفرون قد يتطلع لشراء عقار بالقرب من مكان إقامته حاليا في خليج بايرون حيث يمتد تواجد إيفرون هناك بسبب جائحة كورونا " covid-19 ".