شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تسأل جمهورها: مين مسافر ومين مكمل فى البيت بـ"الويك إند"؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة التونسية لطيفة، مقطع فيديو مع جمهورها ومتابعيها أثناء مغادرة منزلها وهى تتخذ كافة الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كانت ترتدى "كمامة"، وفيما وجهت التحية لجمهورها عبر الفيديو الذى نشرته على حسابها بموقع "إنستجرام"، كتبت فى تعليقها على الفيديو: "مساء الفل عليكم حبايبى.. بتعملوا إيه فى الويك إند؟.. مين مسافر ومين مكمل فى البيت".

جاء هذا بعد يوم من تعبير الفنانة التونسية لطيفة عن سعادتها الشديدة لتأثير أغنيتها "اوعى تغير" فى العديد من الناس رغم أنها كانت فى أول ألبوم لها، معربة عن شكرها للفنان تميم يونس عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وقال الفنانة لطيفة التونسية عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "مبسوطة أن أغنية (أوعى تغير) من أول البوماتى فى مسيرتى لسه مؤثرة فى الناس لحد اليوم.. شكرًا تميم يونس على الريمكس الجميل ده والله شجعتنى كنت لسه بفكر اعمل ريمكس لـ ارجوك أوعى تغير".

وتستعد الفنانة لطيفة التونسية إلى طرح فيديو كليب أغنية "رد الباب وغرب"، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "يوتيوب"، قريبا، وتقضى الفنانة لطيفة التونسية الإجازة الصيفية فى الساحل الشمالى، وتشارك جمهورها ومتابعيها عبر حساباتها الرسمية على منصات السوشيال ميديا بين الحين والآخر بصور ومقاطع فيديو لها، لاقت تفاعلا كبيرا وإعجابا شديدا بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى.

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وفى وقت سابق، نشرت الفنانة التونسية لطيفة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقطع فيديو أثناء تواجدها داخل السيارة فى الساحل الشمالية وهى تغنى "أنت ياه"، معلقة: "انت ياه ياللى عمرى ما شفت زيك فى الحياة، إنت ياه، مباشر من الساحل الشمالى"، كما شاركت النجمة التونسية لطيفة متابعيها وجمهورها، بمقطع فيديو جديد لها من عطلتها الأخيرة التى قضتها على إحدى شواطئ الساحل الشمالي، وهى تداعب الأمواج.

ونشرت لطيفة الفيديو عبر حسابها الشخصى بموقع الصور إنستجرام، وهى تداعب الأمواج وفى الخلفية أغنيتها الأخيرة أنا عشت عمري، التى طرحتها منذ خمسة أشهر، وكتبت: "أخبار أجواء الصيف معاكم أيه، مين شاف البحر ومين لسه؟".

وكانت لطيفة قد أعلنت منذ أيام أنها بصدد تحقيق مفاجأة قريبًا لجمهورها ومتابعيها، من خلال تصوير فيديو كليب من أحد أغانيها التى طرحتها مؤخرًا، معربة عن حبها واشتياقها لجمهورها، وقالت لطيفة، فى مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستجرام: "مفاجأة جديدة بحضرهالكم.. كليب جديد هتشوفوه قريب قوى.. بحبكم"، مشوقة جمهورها: "بقالنا كتير مصورناش فيديو كليب.. تفتكروا الكليب هيكون تونسى ولا مصرى".