شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد رمضان يحقق مليون مشاهدة فى 12 ساعة بكليب "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق النجم محمد رمضان، من خلال أحدث أغنياته التي تحمل اسم "تيك توك" مع النجم العالمى سوبر ساكو التى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، مليون مشاهدة في خلال 12 ساعة فقط من طرحها على قناته الشخصية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
على جانب آخر لم يقف النجاح الذى حققه النجم محمد رمضان بأغانيه عند الوطن العربي فحسب، وإنما انتقل مع تيك توك اسم أحدث أغانيه إلى واحدة من أهم المناطق فى العالم، وهي ميدان تايم سكوار فى نيويورك، حيث نشر النجم محمد رمضان خلال الساعات الماضية عدة فيديوهات أثناء تشغيل أغنيته هناك، وتفاعل عدد من المواطنين معها، وعلق عليها بكتابة، "شكراً على كل الفيديوهات اللى وصلتني من نيويورك، وبعتذر جداً عن تأخير الكليب لمساء اليوم".
"تيك توك" تم تصويرها ما بين مصر وأمريكا، وصور كل نجم الأغنية فى بلده.. ويعد هذا التعاون الذى جمع بين رمضان وساكو، ليس الأول لرمضان مع نجوم من خارج القطر المصرى، بل سبق وتعاون مع النجم المغربى سعد لمجرد فى أغنية "إنساي"، وأيضا التعاون جديد سيجمعه مع نجم الرابر ميتر جيمس وهو ما كان قد أعلن عنه سابقاً أثناء حفلته فى المغرب ديسمبر الماضي.
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