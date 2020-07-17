شكرا لقرائتكم خبر عن "معركة الجسور" فيلم وثائقى حربى حول غزو الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحضر وزارة الإعلام الكويتية لفيلم تليفزيونى وثائقى حول غزو العراق للكويت قبل ثلاثين عامًا، استعدادًا لعرضه مطلع الشهر المقبل وبالتحديد 2 أغسطس ذكرى الغزو، من إخراج حمد النورى ويحمل اسم "معركة الجسور" والذى يؤرخ لفترة مهمة من تاريخ الكويت، وذلك بمناسبة الذكرى الثلاثين للغزو العراقى للكويت 2 أغسطس 1990.

وأضاف النورى أن الكاتب دخيل النبهان أهم الكتاب الخليجيين هو من تصدى لمهمة كتابة السيناريو والحوار، وتولى مهمة الاعداد صالح الرحمي، موجها الشكر لوزارة الدفاع ممثلة فى عبد العزيز الرفاعى من إدارة العلاقات العامة الذى يحاول توفير كل المواد الفيلمية والصور والمعلومات إلى جانب مقابلات مع القادة العسكريين الذين كانت لهم مهام فى المعركة أو الذين كانوا على مقربة من القائد العسكرى وقتها، هى تفاصيل مختلفة وثرية وأسرار تكشف لأول مرة من أجل تقديم عمل يليق بأهمية الحدث.

وتابع: يشهد الفيلم مشاهد تمثيلية، ومن المقرر أن يتصدى لبطولته الفنان القدير عبدالرحمن العقل فى دور قائد اللواء 35 الراحل ركن سالم مسعود سرور الذى واجه العدو فى أولى خطواته بالبلاد، وتضم الكتيبة عددا من الفنانين فى أدوار القادة والضباط ومنهم خالد البريكى وعادل الفضلى وعبدالعزيز مندنى ومحمد أشكناني، وفى دور أم البطل تجسد الفنانة القديرة انتصار الشراح أهم أدوارها الإنسانية والوطنية إلى جانب حفيدتها الطفلة ملك أبو زيد.

وأوضح أن الفيلم سيتم عرضه فى 45 دقيقة كأقصى تقدير ومن المقرر عرضه مطلع أغسطس المقبل بمناسبة ذكرى الغزو، كما سيتم التصوير فى أماكن واقعية وباستخدام معدات حربية تم الاستعانة بها فعليا فى الحرب بدعم وتسهيلات من وزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الإعلام الكويتية.

وعن تفاصيل فيلمه الجديد، قال النورى كلفت بتنفيذ فيلم وثائقى عن "معركة الجسور" وقائدها اللواء الراحل ركن سالم مسعود سرور، والتى تعتبر واحدة من أهم الملاحم الوطنية العسكرية التى قام بها الجيش الكويت فى الثانى من أغسطس 1990، وسيتم تنفيذ تصوير بعض مشاهد الفيلم بتقنيات وكاميرات مجهزة بعدسات وإضاءات سينمائية حديثة ومتطورة.

وشرع المخرج الكويتى حمد النورى فى تصوير الفيلم الذى يتناول تاريخ "معركة الجسور" إحدى أهم المواجهات العسكرية التى تصدى لها الجيش الكويتى عام 1990، معتمدًا على تجربة فنية ثرية وغنية بالكثير من الأعمال التلفزيونية المتنوعة (دراما ومنوعات وأفلام وثائقية).

يذكر أن آخر أعمال النورى الدرامية كانت المسلسل التراثى "رحى الأيام" الذى عرض رمضان الماضى وحقق أعلى نسبة مشاهدة فى الكويت ودول الخليج وفاز فى استفتاء "تويتر" حول أفضل عمل تراثى كما فاز النورى كأفضل مخرج، وتناول العمل تاريخ الهجرات إلى الكويت مطبع القرن الماضى وبناء السور.

شارك بالمسلسل نجوم الخليج ومنهم الفنان القدير جاسم النبهان، مريم الغامدي، ماجد مطرب، نور، مشارى البلام، عبدالإمام عبدالله، محمد الحملي، عبدالله الخضر، أحمد العونان، شيلاء سبت، عبدالعزيز السكيرين، عبدالرحمن الصالحي، أحمد بنحسين، محمد الصيرفي، طارق النفيسي، عبدالعزيز مندني، خالد الثويني، ياسة، رابعة اليوسف، على المدفع، نواف الشمري، جمال الشطي، عبدالله الفريح، أحمد عبدالله، عادل الفضلى، محمداشكنانى، عذاري، وهو تأليف الكاتب مشارى العميرى.

وفي هذا الإطار كشف النوري عن انتهائه من تصوير فيلم وثائقي يقدم الوجه الخيري والانساني للكويت وتم تسليمه للتلفزيون، تمهيدا لعرضه سبتمبر المقبل تزامنا مع ذكرى تتويج الأمم المتحدة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قائدا للإنسانية، مؤكدا على امتنانه للتوجيهات والمتابعة المباشرة من قبل الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون سعود الخالدي ومدير ادارة البرامج الوثائقية والدينية أسامة المخيال، الذين يدخرون جهودهم لدعم الكوادر الشبابية وتمكينهم من تنفيذ مشاريع فنية ضخمة تبرز مواهبهم وتضيف لرصيدهم في ذاكرة الوطن، وهو ما ساهد في دفع التلفزيون والفن الكويتي لاحتلال الريادة على مستوى كافة دول الخليج.